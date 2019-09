Ehefrau und Kinder des angeblichen CIA-Agenten Smolenkow als vermisst gemeldet

Nachdem der vermeintlich hochrangige US-Spion Oleg Smolenkow im Jahr 2017 angeblich aus Russland abgezogen worden ist, gelten seine Ehefrau und Kinder nun offiziell als vermisst. Dies geht aus der Vermissten-Datenbank des russischen Innenministeriums hervor.

Die Frau und die Kinder eines ehemaligen Mitarbeiters des russischen Präsidialstabs, Oleg Smolenkow, von dem einige Massenmedien behaupteten, ein CIA-Agent zu sein, wurden offiziell als vermisst gemeldet. Ihre Namen werden in der entsprechenden Datenbank des Innenministeriums aufgeführt.

Bereits am Montag wurde bekannt, dass Oleg Smolenkow, Jahrgang 1969, als vermisst gemeldet wurde und deshalb eine Suche nach ihm im Gange war.

Eine Strafverfolgungsbehörde teilte der Nachrichtenagentur TASS mit, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Strafverfahren wegen Smolenkows Verschwinden mit Verdacht auf Mord eröffnet worden sei. Diese Untersuchung wurde unterbrochen. Staatliche Medien berichteten, dass Smolenkow mit seiner Ehefrau Antonina und drei Kindern (zwei Töchter im Alter von zwei und sieben Jahren und ein Sohn im Alter von 13 Jahren) im Sommer 2017 in den Urlaub nach Montenegro gefahren und dort verschwunden seien.

Am 9. September behauptete der US-TV-Sender CNN, dass der US-Geheimdienst im Jahr 2017 einen Schlüsselagenten aus Russland evakuiert habe, weil angeblich ein hohes Risiko für seine Enttarnung bestanden haben soll. CNN gab den Namen des angeblichen Agenten nicht preis, bezeichnete ihn aber als einen ziemlich hohen Beamten in der russischen Verwaltung. Laut The New York Times hatte der angebliche Agent einen leitenden Posten und hochrangigen Zugang zum Kreml.

Die CIA und das Weiße Haus kritisierten CNN für die Enthüllung dieser Informationen, die außerdem ungenau gewesen seien. Auch Stephanie Grisham, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, bezeichnete die Berichterstattung des CNN als "ungenau", die außerdem das Potenzial gehabt hätte, Leben in Gefahr zu bringen. Einige Medien zitierten schließlich anonyme Quellen, die behaupteten, dass der angebliche Agent den Namen Oleg Smolenkow trage. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow bestätigte letzte Woche, dass Smolenkow ein Mitarbeiter des Präsidialpersonals gewesen, zu einem bestimmten Zeitpunkt aber aufgrund einer internen Anordnung entlassen worden sei.