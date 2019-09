Stellt sich die "Greta-Frage" auch in Russland? (Video)

Die wichtigste Frage lautet heute offenbar: "Ist unser Planet noch zu retten?" Die von Greta Thunberg initiierte "Fridays for Future"-Bewegung zieht die Aufmerksamkeit auf sich und will die ihrer Meinung nach drohende Klima-Katastrophe mit Streiks und flammenden Reden abwehren.

Mehr zum Thema - "Wie könnt Ihr es wagen?" Greta Thunbergs bizarre Rede beim UN-Klimagipfel

Doch kommt das auch in Russland an? Wie aktuell ist die "Greta-Frage" in Russland? Wie viele Menschen mobilisiert das Thema "Ökologie"? Und was halten die Menschen davon? Wir haben in Moskau Bürger nach ihrer Meinung gefragt.