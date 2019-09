RT-Spezial: Riesengraffiti in Russland

Die Stadt Odinzowo bei Moskau bekommt ein neues Image. Wandmaler aus zwei Dutzend Ländern schmücken graue Plattenbauten mit riesigen Graffiti. Mit von der Partie sind die deutschen Künstler Herakut und Boogie. Sie erzählen RT Deutsch über ihre Werke und Impressionen.

In Odinzowo bei Moskau hat das Festival "Kulturcode" stattgefunden. An dem im Rahmen der internationalen Kunstveranstaltung "Urban Morphogenesis" durchgeführten Event beteiligten sich weltbekannte Graffitimaler aus zwei Dutzend Ländern. Sie schmückten mit ihren Werken 36 Fassaden mit insgesamt 38.000 Quadratmetern Fläche im Viertel Nowaja Trjochgorka. In das Kunstereignis von globaler Tragweite wurden auch die Einwohner der Plattenbauten eingebunden.

Das Stadtimage veränderten Wandmaler aus Spanien, den USA, Deutschland, der Schweiz, Japan, China, Australien, Portugal, Großbritannien, Italien, Frankreich, Brasilien, Argentinien, Kanada, Indonesien, Ungarn, Bulgarien, Mexiko, Thailand und Russland. RT Deutsch sprach mit den deutschen Künstlern Herakut und Boogie über ihre Werke und Eindrücke.