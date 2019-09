Moskau: Deutscher Adrenalin-Junkie stellt Weltrekord in luftigen Höhen auf

Der deutsche Profi-Slackliner Friedi Kühne aus Bad Aibling (Bayern) hat vergangenes Wochenende einen neuen Weltrekord aufgestellt. Er balancierte auf einem in 350 Metern Höhe gespannten Band im Stadtviertel Moscow City von einem Wolkenkratzer zum anderen.

Pünktlich zum 872. Geburtstag der Stadt Moskau hat der Gratwanderer Kühne die 245 Meter in der Luft zurückgelegt. Er ist in 350 Metern Höhe – etwa 100 Meter höher als beim vorherigen Rekord – vom Wolkenkratzer Oko zum Wolkenkratzer Neva Towers balanciert. Der neue Rekord wurde am 7. September um 11:44 Uhr Moskauer Lokalzeit registriert. Am Folgetag haben sechs weitere Teilnehmer aus Kanada, Frankreich und Russland seinen Rekord wiederholt. Sie alle werden in das Guinness Buch der Rekorde eingetragen.

Семь cпортсменов-хайлайнеров прошли по стропе между башнями Москва-сити — и побили мировой рекорд https://t.co/1I8VNG0zO5pic.twitter.com/31lIPtH1R8 — TJ (@tjournal) 8. September 2019

