MAKS-2019 bei Moskau: Reges Interesse der deutschen Luft- und Raumfahrt-Branche

Quelle: Reuters MAKS-2019 bei Moskau: Reges Interesse der deutschen Luft- und Raumfahrt-Branche

Folge uns auf

Die Internationale Luft- und Raumfahrtmesse MAKS 2019 hat am 28. August in der Stadt Schukowski in der Nähe von Moskau begonnen. Die wichtigste russische Luft- und Raumfahrtmesse MAKS wird der Nähe von Moskau alle zwei Jahre ausgetragen.

Mehr zum Thema - "Vanille für Erdoğan " – Putin schmeißt erneut eine Runde Eis auf Luftfahrtmesse Dieses Jahr werden vom 27. August bis zum 1. September vor allem Fluggeräte aus Russland und den Partnerländern gezeigt. Hauptziel der Messe ist es, russische Technologien und die Offenheit des russischen Binnenmarktes für gemeinsame Projekte mit ausländischen Partnern zu demonstrieren. Es finden mehrere Konferenzen, Diskussionsrunden, Briefings und Presseveranstaltungen im Rahmen des offiziellen Programms statt.