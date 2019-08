RT-Chefredakteurin zur Freilassung von Kirill Wyschinski: Ein Journalist mit unglaublich viel Mut

RT-Chefradakteurin Margarita Simonjan hat eine Stellungnahme zu der Entlassung des russischen Journalisten Kirill Wyschinski aus ukrainischer Haft abgegeben. In ihrem Statement bezeichnete sie die Beschuldigungen gegen Wyschinski wegen "Landesverrats" als absurd.

Simonjan berichtete auch vom Zustand des Journalisten, der mehr als ein Jahr in ukrainischer Haft verbringen musste, und äußerte ihre Hoffnung auf einen positiven Abschluss seines Prozesses.

Mehr zum Thema - Ukraine: Russischer RIA-Journalist Wyschinski gegen Bürgschaft aus Haft entlassen

Der Leiter der Nachrichtenagentur RIA Nowosti Ukraine, Kirill Wyschinski, der seit über einem Jahr wegen "Landesverrats" in der Ukraine in Haft saß, wurde am 28. August gegen eine persönliche Bürgschaft aus der Haft entlassen. Wyschinski hat sich verpflichtet, bei weiteren Gerichtsverhandlungen anwesend zu sein.

Wyschinski wurde im Mai 2018 vom ukrainischen Geheimdienst SBU in Kiew festgenommen. Ihm werden Landesverrat sowie die Unterstützung der selbst ernannten Donbass-Republiken vorgeworfen.

Wyschinski hatte mehrmals betont, dass sein Fall politisch motiviert sei, und alle Vorwürfe zurückgewiesen. Er behauptete, seine Berichterstattung habe die Positionen beider Konfliktparteien berücksichtigt.

Mehr zum Thema - Sacharowa: Wyschinskij-Prozess ist "Zirkus" und "Erniedrigung" für die Ukraine