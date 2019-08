Moskau: Luft- und Raumfahrtmesse MAKS 2019 offiziell eröffnet

Quelle: Sputnik Ein Flugzeug über dem Messegelände in Schukowski

Die Internationale Luft- und Raumfahrtmesse MAKS 2019 hat am 28. August in der Stadt Schukowski in der Nähe von Moskau begonnen. Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdoğan eröffneten die Veranstaltung.

Die wichtigste russische Luft- und Raumfahrtmesse MAKS wird in Moskau alle zwei Jahre ausgetragen. Dieses Jahr werden vom 27. August bis zum 1. September vor allem Fluggeräte aus Russland und den Partnerländern gezeigt. Hauptziel der Messe ist es, russische Technologien und die Offenheit des russischen Binnenmarktes für gemeinsame Projekte mit ausländischen Partnern zu demonstrieren. An der diesjährigen Messe sollen etwa 30 Staaten und etwa 800 Unternehmen teilnehmen. Etwa eine halbe Million Besucher werden erwartet. Höhepunkt der Messe sind die traditionellen Flugshows der Kunstflugteams, die Tausende von Besuchern anziehen. Bei seiner Eröffnungsrede sagte Wladimir Putin: Ich will mich bei allen, die die 14. Internationale Luft- und Raumfahrtmesse vorbereitet haben und die in den nächsten Tagen hier in den zahlreichen Bereichen mit Hochdruck arbeiten werden, bedanken. Ich wünsche allen Teilnehmern und Besuchern der MAKS-Messe viel Erfolg, produktive Treffen, Kontakte und einen wolkenlosen Himmel. Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdoğan sahen sich unter anderem das neue russische Kampfflugzeug Su-57 an: Quelle: Sputnik Auf der Messe sind auch der Bund der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) sowie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) vertreten. Auf rund 100 Quadratmetern zeigt das DLR auf der #MAKS2019 Konzepte und Technologien für die #Raumfahrt und #Luftfahrt von morgen. Hansjörg Dittus, DLR-Vorstand für Raumfahrt, stellt die Spezialpuppe Matroshka vor. pic.twitter.com/3l6w21TAIR — DLR_de (@DLR_de) 27. August 2019 Heute heben wir ab – nach Russland 🇷🇺 Auf der russischen Messe für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt #MAKS vertreten wir bis zum 1. September die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie. Wir sind mit einer Business Lounge in Halle F3-A13 vertreten. Schauen Sie vorbei! #MAKS2019https://t.co/uQ2frOqRju — Volker Thum (@bdlipresse) 26. August 2019 Mehr zum Thema - LIVE: Putin und Erdogan nehmen an der Eröffnungsfeier der Luftfahrtmesse MAKS 2019 teil