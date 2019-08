Russland: Freiwillige finden vermisstes fünfjähriges Mädchen nach fast vier Tagen allein im Wald

Über 900 Freiwillige haben nach fast vier Suchtagen die fünfjährige Sarina Awgonowa gefunden. Das Mädchen soll am 18. August ihren Verwandten, die Pilze suchen gegangen waren, in den Wald gefolgt sein und sich anschließend verlaufen haben.

Das Mädchen ist letzte Woche in der Region Nischni Nowgorod, etwa 460 Kilometer von Moskau, verschwunden. Sarinas Onkel hatte am Nachmittag auf sie aufgepasst – doch als er kurz wegschaute, war das Kind fort. Die Rettungskräfte durchsuchten zunächst das Dorf Stepanowka, wo die Familie wohnt. Dann sind über 800 Menschen, von denen die meisten freiwillige Helfer waren, in die Wälder gegangen. Währenddessen durchsuchten Taucher mehrere Seen.

Die Retter setzten bei ihrer Suche Drohnen, Suchhunde, Wärmebildkameras und sogar Aufzeichnungen der Stimme ihrer Mutter ein. Sie befürchteten, dass das Kind, das nur ein T-Shirt, Shorts und Regenstiefel trug, erfrieren oder von wilden Tieren angegriffen werden könnte. Außerdem verhinderte ein Gewitter in der ersten Nacht die Suche.

Dann ein Hoffnungsschimmer: Am Dienstag hatten Freiwillige Sarinas Fußabdrücke in der Nähe eines Blaubeerbusches gefunden. Einheimische sagten, dass das Mädchen möglicherweise nicht auf Männer reagiere, weil es Angst vor Fremden habe. Um das Kind nicht zu erschrecken, ließen die Rettungskräfte nur Frauen ihren Namen rufen.

Nach über drei Tagen Suche wurde Sarina schließlich am Mittwochabend entdeckt. Handyaufnahmen zeigen Suchtrupps, die mit Taschenlampen im pechschwarzen Wald patrouillieren, bis sie endlich das kleine blonde Mädchen ausfindig machen, das bei der Rettung eher ruhig blieb. Es bat die Retter nur um Wasser und etwas Süßes. Erste Berichte deuten darauf hin, dass Sarina unverletzt, aber stark erschöpft war. Sie wurde mit einem Helikopter in ein Krankenhaus eingeliefert.