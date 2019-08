Bruchlandung im Maisfeld: Crew verhindert Tragödie (Video)

Bei der Notlandung des Airbus A321 auf dem Flug von Moskau nach Simferopol wurden mehr als 70 Menschen verletzt. Das Drama ereignete sich kurz nach dem Start vom Moskauer Schukowski-Flughafen. Durch ihre schnelle Reaktion konnte die Besatzung eine Tragödie vermeiden.

Nach derzeitigen Angaben waren mehrere Möwen in die Triebwerke des Flugzeugs mit 233 Menschen an Bord gelangt. Als sich herausstellte, dass eine Notlandung nicht zu vermeiden war, beschlossen die Piloten, das Fahrwerk nicht auszufahren, und landeten "auf dem Bauch" in einem Maisfeld. Dadurch wurde die Wucht des Aufpralls gemildert und eine mögliche Explosion des Treibstoffes verhindert.