Putin, der Herzensdieb: Russischer Präsident kniet sich vor junge Ballerina und küsst deren Hand

Wladimir Putin mit einer Gruppe junger Ballettschüler an einer Tanzakademie in Sewastopol

Gute Manieren sind bekanntlich das A und O. Das weiß auch der russische Präsident: Bei seinem gestrigen Besuch einer Tanzakademie in Sewastopol kniete sich Wladimir Putin vor eine Ballettschülerin und küsste deren Hand. Die Kinder waren begeistert.

Am Dienstag traf sich Wladimir Putin mit einer Gruppe junger Ballettschüler an einer Tanzakademie in Sewastopol auf der Krim. Während der Präsident Autogramme verteilte, sprach er eines der Mädchen mit "Mademoiselle" an, kniete sich hin und küsste deren Hand. Auf dem Video ist zu sehen, wie die restlichen Kinder lachen und applaudieren.

«Мадемуазель», — Путин во время встречи с детьми из севастопольской Академии хореографии встал на одно колено и поцеловал руку юной балерине.



В Севастополе российский президент также встретился с ректором академии Сергеем Полуниным pic.twitter.com/8cmuqaAUMJ — RT на русском (@RT_russian) 14 августа 2019 г.

Das russische Staatsoberhaupt hat auch schon in der Vergangenheit gute Umgangsformen gezeigt. Wladimir Putin ist dafür bekannt, weiblichen Staatsoberhäuptern und Spitzenbeamten Blumensträuße zu schenken – beispielsweise der Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ehemaligen österreichischen Außenministerin Karin Kneissl.

