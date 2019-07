Erstmals in Russland: Berittene Bogenschützen wetteifern im internationalen Sankt-Georg-Cup (Video)

Elegante Reiterinnen mit Schießbögen, stattliche Recken mit Schwertern und rassige Pferde mit einwandfreiem Exterieur – was auf den ersten Blick nach einem Reenactment aussieht, ist in der Tat eine Sportart, die sich seit 25 Jahren in über 40 Ländern aktiv entwickelt.