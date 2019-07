Tatverdächtiger nach Mord an russischer LGBT-Aktivistin Jelena Grigorjewa festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Russische Behörden nahmen am Donnerstag einen Tatverdächtigen im Fall der ermordeten Polit-Aktivistin Jelena Grigorjewa fest.

Die in Sankt Petersburg bekannte Menschenrechts- und LGBT-Aktivistin Jelena Grigorjewa wurde in der Nacht zum Sonntag in der nordrussischen Stadt tot aufgefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein privater Streit zu ihrem Tod geführt hat.