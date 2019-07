Feuer und Flamme: Sehbehinderter Pianist spielt auf brennendem Klavier

Ein Musikvideo, das diese Woche im Netz auftauchte, ist schlagartig zum Internethit geworden. In den Aufnahmen spielt ein sehschwacher russischer Pianist auf einem brennenden Flügel – bis dieser zu Asche wird.

Das Musikvideo, das am Montag auf YouTube hochgeladen wurde, zeigt Danila Bolshakow, einen Musiker aus Sankt Petersburg, der Max Richters "H in New England" bei Sonnenuntergang an einem Strand des Finnischen Meerbusens spielt. Das Werk und der ruhige Gesichtsausdruck des Musikers stehen im Kontrast mit dem brennenden Klavier, das langsam aber sicher zu Asche wird. Als der letzte Sonnenstrahl verschwindet und die Musik endet, steht Bolshakow auf und geht. Während der mehrstündigen Dreharbeiten waren Feuerwehrmänner und Ärzte stets einsatzbereit. Bolschakow erzählte, dass er vor dem Drehen geschult wurde:

Mir wurde gesagt, ich solle mich in den Sand fallen lassen, falls ich Feuer fange. Alle standen bereit, mir zu helfen.

Für Bolshakow, den Frontmann einer vierköpfigen Band die aus sehbehinderten Musikern besteht, war dies sein erster Versuch, ein Musikvideo zu machen. "Ich wollte nur meinen YouTube-Kanal starten", sagte der Musiker im Interview mit einer lokalen Zeitung:

Das Klavier war für die Entsorgung gedacht, und wir haben beschlossen, es für unser Video zu verwenden. Wir brachten es zum Strand und zündeten es an. Es war gruselig und heiß.

Einige kritisierten Bolshakow dafür, dass er im Video eine Studioaufnahme anstelle einer bei dem Dreh produzierten Melodie verwendet hatte. Die Hitze beschädigt jedoch die Saiten und macht ein Klavier schnell unbrauchbar, wie der japanische Piansit Yōsuke Yamashita bezeugen kann. Er spielte ein brennendes Klavier bereits im Jahr 2008 und ließ sich dabei filmen:

Anstelle eines Smokings und einer blonden Perücke im Stil von Dmitri Hvorostovsky, den Bolshakow in seinem Video nachahmte, trug der Japaner einen feuerfesten Anzug.

