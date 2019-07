"Aus Respekt vor dem georgischen Volk": Putin will keine Sanktionen gegen Georgien (Video)

Quelle: Reuters "Aus Respekt vor dem georgischen Volk": Wladimir Putin will keine Sanktionen gegen Georgien (Archivbild)

Am 9. Juli hat das russische Parlament ein Statement verabschiedet, in dem es die jüngsten antirussischen Provokationen in Georgien verurteilt und der Regierung empfiehlt, wirtschaftliche Sanktionen gegen das Land zu verhängen. Wladimir Putin spricht sich dagegen aus.