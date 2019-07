Drei IS-Kämpfer wegen Vorbereitung von Terroranschlägen in Moskau verurteilt

Quelle: Sputnik Aufnahmen einer Festnahme von IS-Kämpfern in der Region Moskau (Symbolbild)

Am Dienstag wurden in Moskau drei Männer zu Gefängnisstrafen zwischen zehn und fünfzehn Jahren verurteilt. Soweit bekannt, sind sie Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat und sollen Terroranschläge in Moskau und Umgebung vorbereitet haben.