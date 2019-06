Doping: Russische Anti-Doping-Agentur geht gegen 33 Athleten vor

Quelle: Reuters © Maxim Shemetov Das Büro der Russischen Anti-Doping-Agentur (RUSADA) in Moskau, Russland, 28. März 2018.

Die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA erwägt, gegen 33 Sportler verschiedener Sportarten vorzugehen. Sie sollen verbotene Behandlungen von einem Arzt in Anspruch genommen haben, wie die Dopingkontrolleure am Montag in Moskau mitteilten.