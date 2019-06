Moskau: Hunderte Festnahmen bei nicht genehmigtem Protestmarsch (Video)

Quelle: AFP

Am 6. Juni wurde der Investigativjournalist Iwan Golunow unter dem Vorwurf des Drogenhandels in Moskau festgenommen. In den darauffolgenden Tagen führte das zu einer breiten Welle der öffentlichen Solidarisierung in Gesellschaft und Medien, die ihre Wirkung zeigte.