Explosion auf russischem Tankschiff - mindestens drei Tote

Quelle: AFP (Smybolbild).

Bei der Explosion auf einem Tanker in einem Hafen der Teilrepublik Dagestan in Südrussland sind mindestens drei Matrosen ums Leben gekommen. Drei weitere kamen am Dienstag mit Verbrennungen in ein Krankenhaus, teilten die Behörden der Agentur Interfax zufolge mit.