Russisches Handelsministerium: Adidas, Nike und Uniqlo wollen hier Schuhe und Bekleidung produzieren

Das russische Handelsministerium hat erklärt, dass die großen Kleidungshersteller Nike, Adidas und Uniqlo ihr Interesse bekundet haben, in Russland zu produzieren. Das derzeitige Preis-Leistungs-Verhältnis der Textilprodukte in Russland sei optimal dafür.

Die großen Bekleidungshersteller Nike, Adidas und Uniqlo haben ihr großes Interesse an der Ansiedlung ihrer Produktionslinien in Russland bekundet. Das teilte der stellvertretende Minister für Industrie und Handel Wiktor Jewtuchow mit. Am Rande des Internationalen Sankt Petersburger Wirtschaftsforums sagte der Beamte gegenüber Journalisten:

Soweit ich weiß, wollen Sportbekleidungsmarken wie Nike und Adidas sowie die japanische Marke Uniqlo ihre Produktion in Russland ansiedeln.

Laut dem stellvertretenden Handelsminister ist das derzeitige Preis-Leistungs-Verhältnis der Textilprodukte in Russland optimal, da die geografische Lage des Landes und die entwickelte Infrastruktur es aus logistischer Sicht vorteilhaft machen.

Der Beamte erinnerte daran, dass das spanische multinationale Bekleidungsunternehmen Inditex, das Marken wie Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho und Uterque besitzt, seit 2017 einen Teil seiner Textilien und Bekleidung in Russland produziert. Jewtuchow betonte:

Waren der Marke mit dem Label 'Made in Russia' werden nur im Ausland verkauft, was die Möglichkeiten Russlands erweitert, nicht nur Ressourcen zu exportieren.

Der Beamte fügte hinzu, dass auch die Schuhproduktion in Russland hoch entwickelt ist und dass viele Unternehmen, die ihre Handelsketten für Schuhe in Russland betreiben, von der Ansiedlung auch ihrer Produktionskapazitäten im Land profitieren können.

Der deutsche Automobilhersteller Daimler hat Anfang des Jahres ein Mercedes-Benz-Werk in der Region Moskau eröffnet. Das Werk, das Mercedes-Benz-Pkw der Oberklasse für den russischen Markt fertigen soll, bietet mehr als tausend Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung. Das deutsche Unternehmen betreibt auch eine Montagelinie für den Mercedes-Benz-Kleintransporter "Sprinter Classic" am Standort Nischni Nowgorod.

Der französische Lebensmittel-Einzelhändler Auchan eröffnete 2017 seine erste Fleischfabrik im Vorort der südrussischen Stadt Tambow. Das Werk schuf ebenfalls über 1.000 Arbeitsplätze und verarbeitet regional erzeugtes Fleisch.

Im Jahr 2016 gründete der schwedische Möbelhersteller IKEA sein größtes Möbelwerk in Russland. Das Unternehmen mit Sitz in der Nähe der nordwestlichen Stadt Weliki Nowgorod produziert nicht nur Waren für den russischen Markt und die GUS-Länder, sondern exportiert auch nach Italien, in die Slowakei, nach Polen, Israel, China, Kanada und in andere Länder.