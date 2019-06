Ankündigung: Sonderberichterstattung vom Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg

Quelle: Sputnik Ankündigung: Sonderberichterstattung vom Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg

Vom 6. bis zum 8. Juni wird in Russland wieder eines der wichtigsten Ereignisse für die Geschäftswelt des Landes stattfinden. Am Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg nehmen Experten und Unternehmer aus der ganzen Welt teil. RT Deutsch wird vor Ort sein und berichten.