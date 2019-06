Wladimir Putin über die Zukunft der KI: "Der Spitzenreiter auf diesem Gebiet wird die Welt regieren"

Quelle: Sputnik "Der Spitzenreiter auf diesem Gebiet wird die Welt regieren": Wladimir Putin über die Zukunft der KI

Die Technologien Künstlicher Intelligenz wurden zum Hauptthema einer Sitzung an einer Moskauer Schule für junge Programmierer, an der auch Wladimir Putin teilnahm. Dabei ging der Staatschef näher auf die zukünftige Entwicklung der Branche in Russland ein.