Russland: Kleiner Held taucht kopfüber in Brunnen, um Mädchen zu retten

Ein Spaziergang in einem Moskauer Park wurde für ein kleines Mädchen fast zur Tragödie: Das Kind fiel in einen schlecht bedeckten Brunnen. Während Erwachsene vergebens nach Rettungsmöglichkeiten suchten, erklärte sich ein Junge bereit, zu helfen.

Der Großvater des Mädchens und andere Passanten versuchten zunächst, das Kind selbstständig heraufzuholen – doch vergeblich. Das Rohr war zu eng. Die Passanten brachen einen Ast ab und wollten das Mädchen damit heraufholen, doch dieser rutschte immer wieder aus. Da der Brunnen mit Wasser gefüllt war, musste das Kind so schnell wie möglich gerettet werden. Ein vorbeigehender Junge erklärte sich bereit, zu helfen: Alle Männer zogen ihre Gürtel aus, banden sie zusammen und umwickelten damit die Beine des Freiwilligen. Anschließend wurde er kopfüber abgeseilt. Der Plan ging auf: Am Ende ist zu sehen, wie der Junge, dessen Name nicht genannt wird, wieder auftaucht und das kleine Mädchen mit sich heraufzieht. Das Kind, das laut Medienberichten drei Jahre alt sein soll, hat auf den Bildern keine erkennbaren Verletzungen.

В Москве девочку, провалившуюся в глубокий дренажный колодец, спасли с помощью… мальчика.

К гулявшему рядом пареньку привязали ремни и спустили вниз. Для взрослых отверстие было слишком узким. pic.twitter.com/xMpG3jD1zj — Москва 24 (@infomoscow24) 18. Mai 2019

