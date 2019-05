Mehr als 70.000 Euro an Terroristen: Russlands Geheimdienst nimmt IS-Helfer in Moskau fest

Quelle: www.globallookpress.com Mehr als 70.000 Euro an Terroristen: Russlands Geheimdienst nimmt IS-Helfer in Moskau fest

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat in Moskau einen 26-jährigen Mann aus dem Nordkaukasus festgenommen, der umgerechnet fast 70.000 Euro an Terroristen in Syrien überwiesen haben soll. Das teilte der Pressedienst der Behörde am Donnerstag mit.