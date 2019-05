74 Jahre nach Zweitem Weltkrieg: Auf der Suche nach Verschollenen in Sewastopol (Video)

Quelle: RT Auch nach so vielen Jahren geht die Suche weiter.

Über ein halbes Jahrhundert ist es nun her – doch diese Geschichte lebt weiter. Seit 30 Jahren sind Suchtruppen in Sewastopol im Einsatz, um die Namen der Verteidiger zu verewigen und all jene zur ewigen Ruhe zu betten, die auf diesem Boden gestorben sind.