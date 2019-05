Ankündigung: RT zeigt Militärparade am Tag des Sieges in Moskau live auf Deutsch (Video)

© Maxim Shipenkov Russische Soldaten während der Parade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz in Moskau, Russland, 9. Mai 2018.

Am 9. Mai finden russlandweit Militärparaden statt, die an den Sieg über Nazi-Deutschland im Jahr 1945 erinnern. RT Deutsch wird am Donnerstag ab 9 Uhr MESZ die landesgrößte Heeresschau mit 13.000 Soldaten auf dem Roten Platz in Moskau live auf Deutsch senden.