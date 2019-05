Flugzeugbrand in Moskau: Zahl der Toten steigt auf 41

Quelle: Reuters Bild der verunglückten Maschine Suchoi Superjet-100 auf dem Rollfeld des Moskauer Scheremetjewo Flughafens.

Kurz nach dem Start in Moskau fängt eine Passagiermaschine auf dem Weg in Russlands Norden Feuer. Bei der Katastrophe starben 41 Menschen, darunter auch Kinder. An Bord der Unglücksmaschine befanden sich 78 Personen. Der russische Präsident ordnete eine gründliche Untersuchung an.