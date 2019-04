Russlands Inlandsgeheimdienst FSB tötet zwei bewaffnete IS-Mitglieder in Sibirien (Video)

Russische Sicherheitskräfte haben am Freitag bei einem Schusswechsel in Tjumen zwei Anhänger des "Islamischen Staates" getötet. Die mutmaßlichen Terroristen sollen Anschläge an belebten Orten geplant haben. Der Antiterroreinsatz ist zu Ende. Die Ermittlungen dauern an.