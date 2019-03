"Wettlauf russlandfeindlicher Kräfte": Vize-Bürgermeister von Linz zur Krim-Rhetorik in Europa

Feierlichkeiten zum Jubiläum der Aufnahme der Krim in die Russische Föderation, Simferopol, 15. März 2019.

Fünf Jahre sind seit der Aufnahme der Krim in die Russische Föderation vergangen. Noch immer ist die Krimfrage ein zentraler Punkt im aktuellen politischen Diskurs mit Russland. RT Deutsch sprach dazu mit Detlef Wimmer, Vize-Bürgermeister von Linz.

Am 21. März fand in Moskau die Konferenz mit dem Titel "Die Krim in der modernen Geopolitik - 5 Jahre Krim-Frühling" statt, bei der die Vertreter der internationalen politischen Gemeinde die Fragen der internationalen Kooperation mit der Halbinsel besprachen.