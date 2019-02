Vorankündigung: RT Deutsch sendet am Mittwoch Putins Rede zur Lage der Nation mit deutscher Synchro

Quelle: Sputnik Vorankündigung: RT Deutsch überträgt am 20. Februar Putins Rede zur Lage der Nation

Am Mittwoch wird Wladimir Putin seine Botschaft an die Föderale Versammlung halten. In seiner Jahresbotschaft macht Russlands Präsident eine Bestandsaufnahme der Innen-, Sozial- und Außenpolitik. RT Deutsch zeigt die Rede im Live-Stream ab 10 Uhr mit deutscher Übersetzung.