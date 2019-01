Saudi-Arabien will Milliarden in die russische Gasindustrie und Petrochemie investieren

Quelle: www.globallookpress.com © Twitter/President of Russia Der russische Präsident Wladimir Putin mit dem Kronprinzen und Verteidigungsminister Saudi-Arabiens Mohammad bin Salman Al-Saud, 1. Dezember 2018.

Saudi-Arabien beabsichtigt, Milliarden US-Dollar in die russische Gasindustrie und die Petrochemie zu investieren. Im Gegenzug plant Russland Investitionen in großem Umfang in die saudische Wirtschaft. Beide Länder gelten als die weltweit größten Ölförderer.