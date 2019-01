Fasbender im Gespräch – Zu Gast: Russlandexperte Alexander Rahr

Alexander Rahr ist ein führender deutscher Russlandexperte und Autor von neun Sachbüchern. Sein 2018 veröffentlichter Roman "2054 – Putin decodiert" präsentiert russische Geschichte und Gegenwart im geheimnisvollen Licht der Prophezeiungen des Nostradamus.

Gekonnt verknüpft der Autor 500 Jahre deutsch-russische Beziehungen mit den Auseinandersetzungen der Gegenwart. Gelingt es dem Westen, seine demokratisch-liberalen Wertvorstellungen in Russland populär zu machen? Oder scheitert er an seinem eigenen Hochmut? Im Gespräch mit Thomas Fasbender gibt Alexander Rahr hochinteressante Einblicke in ein faszinierendes, wenn auch konfliktgeladenes Verhältnis.