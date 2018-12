"Sie sind sehr schön": Angehende Journalistin mit Sehbehinderung interviewt Wladimir Putin

Am 5. Dezember besuchte Putin ein Forum von Russlands ehrenamtlichen Organisationen und beteiligte sich an der Wohltätigkeitsaktion "Träume mit mir". An einem Stand gab es Umschläge mit Kinderwünschen. Teilnehmer konnten einen auswählen und den jeweiligen Traum verwirklichen.