Russland investiert vier Milliarden US-Dollar in Bau arktischen Hafens für Nordostpassage

Quelle: Sputnik (Symbolbild)

Pläne für den Bau eines Hafens in einem der nördlichsten Gebiete Russlands wurden wieder zum Leben erweckt. Das Vier-Milliarden-US-Dollar-Projekt in der Nenzen-Region ist ein Schlüssel zum strategischen Plan, eine Schifffahrtsroute in der Arktis zu öffnen.