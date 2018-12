Nowatek: Erste Flüssiggas-Lieferung aus der russischen Arktis nach Nordeuropa auf dem Weg

Der Energieriese Nowatek wird sein Flüssiggas nach Norwegen verschiffen. Das Unternehmen erklärte:

Der Arc7-Eisklasse-LNG-Tanker 'Wladimir Rusanow' hat erfolgreich eine LNG-Fracht umgeladen, die von der Jamal-LNG-Anlage in Sabetta an den Tanker der unteren Eisklasse 'Pskow' geliefert wurde. Er wird die umgeladene Fracht an Kunden in Nordwesteuropa liefern.