Russlands Sicherheitschef warnt vor zunehmenden terroristischen Aktivitäten in Sibirien

Der Sibirische Föderationskreis hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 bereits 56 Strafverfahren wegen terroristischer Straftaten eingeleitet. Russlands Sicherheitschef Nikolai Patruschew warnt nun vor zunehmenden terroristischen Aktivitäten in Sibirien.

Der russische Sicherheitsratssekretär Nikolai Patruschew hat ein wachsendes Maß an Terroraktivitäten und eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Eindringen ausländischer Terroristen in die sibirischen Regionen festgestellt. Am Mittwoch sagte der Beamte auf einer Konferenz in Nowosibirsk:

Die Themen, die wir heute untersuchen werden, sind auch wichtig für die Sicherheit der Bürger und des Staates. Das wird durch das wachsende Ausmaß an terroristischen Aktivitäten in der Region und die hohe Wahrscheinlichkeit des Eindringens von Mitgliedern internationaler terroristischer Organisationen in sibirische Regionen sowie durch die wachsende Zahl der Arbeitsmigranten aus den zentralasiatischen Ländern verursacht.

Allein in diesem Jahr musste der Sibirische Föderationskreis bereits 56 Strafverfahren wegen terroristischer Straftaten einleiten. Der russische Bevollmächtigte des Präsidenten im sibirischen Föderationsdistrikt Sergej Menjailo wies darauf hin, dass die Zahl solcher Verbrechen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 70 Prozent gestiegen sei. Der durchschnittliche Wert im ganzen Land sei jedoch um 10,5 Prozent gesunken.

Patruschew stellte außerdem fest, dass die eingehenden Informationen zeigten, dass die terroristischen und extremistischen Organisationen vor allem staatliche Einrichtungen im Visier hätten. Er betonte dabei, dass die Tätigkeit der Nachrichtendienste in diesem Zusammenhang präventiv sei und auf die Beseitigung der Ursachen und Bedingungen abzielen sollte, die zur Begehung von Terroranschlägen beitragen.

Der Sekretär des Sicherheitsrates berichtete, dass Staatsanwälte in der ersten Hälfte des Jahres 2018 mehr als 9.000 Verstöße gegen die Anti-Terror-Gesetze in Sibirien feststellten. Darüber hinaus würden mehr als ein Drittel der Einrichtungen - vor allem kulturelle, sportliche und religiöse Einrichtungen - nicht den Sicherheitsanforderungen für die Terrorismusbekämpfung genügen, was insbesondere auf fehlende Mittel in den regionalen und lokalen Haushalten zurückzuführen sei.