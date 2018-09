Ombudsfrau für Kinderrechte: 2017 starben in Russland über 700 Kinder durch Sturz aus dem Fenster

Über 700 Kinder fielen 2017 in Russland aus dem Fenster, fast 500 weitere starben wegen mangelhafter Sicherheit in den Sommerferien, so Russlands Ombudsfrau für Kinderrechte. Sie forderte ein landesweites Programm zur Bekämpfung des "beängstigenden" Trends.

Auf einer Pressekonferenz am Montag in Moskau erklärte Anna Kusnezowa, Russlands Ombudsmann für Kinderrechte, dass Kinder, die aus dem Fenster stürzen, zu einem "großen Problem" im Land geworden sind. Sie sagte:

Mehr als 700 Kinder sind in diesem Jahr aus Fenstern gefallen. Das ist eine beängstigende Zahl. Tatsächlich ist das genug, um zwei Schulen zu füllen.

Die Sommerferien, die für die Kinder die glücklichste Jahreszeit sein sollten, forderten in Russland in diesem Jahr 492 Kinderleben, so die Ombudsfrau unter Berufung auf den Untersuchungsausschuss. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, in dem es 294 Todesfälle gab.

Die Mehrheit der Opfer verbrachte ihren Urlaub zu Hause und blieb oft ohne angemessene Aufsicht durch ihre Eltern, fügte die Bürgerbeauftragte hinzu.

Die Zunahme der tragischen Zahlen ist auf zahlreiche Sicherheitsversäumnisse im ganzen Land zurückzuführen, unterstrich Kusnezowa. Zu den häufigsten Ursachen, bei denen die Kinder umkamen, gehörten geöffnete Kanaldeckel, aus dem Boden ragende Stahlteile, defekte Fahrgeschäfte und nicht dafür geeignete Badebereiche. Nur aufgrund der Letztgenannten ertranken in diesem Sommer 343 Kinder. Die Ombudsfrau fügte hinzu, dass die Kinder auf Spiel- und Sportplätzen, Straßen und Baustellen oder auch in verlassenen Gebäuden gefährdet seien. Sie verkündete:

Erst in den letzten Tagen haben wir drei tragische Vorfälle erlebt: In Perm starb ein Kind unter einer Acht-Meter-Säule in einem verlassenen Gebäude; in Sewastopol kam ein Schulmädchen ums Leben, nachdem es von einer Schaukel fiel; und in Selenograd (Moskau) wurde ein Teenager von einem umfallenden Fußballtor erdrückt.

In diesem Sommer fand landesweit eine Aktion mit dem Titel "Sicherheit der Kindheit" statt, in der Aktivisten Tausende von Objekten der Infrastruktur, die von Kindern genutzt werden, inspizierten und daraufhin mehr als 3.500 Beschwerdebriefe an die Behörden adressierten. Die Bürgerbeauftragte forderte die regionalen Behörden in ganz Russland auf, spezielle Programme zu entwickeln, um die Sterblichkeit bei Unfällen zu verringern und um sicherzustellen, dass Kinder sich auf der Straße, auf Spielplätzen und an verschiedenen öffentlichen Orten sicher und wohlfühlen können. Das russische Parlament sollte ihrer Meinung nach ebenfalls Sonderregelungen für das Betreiben von Einrichtungen erlassen, die eine Bedrohung für die Gesundheit und das Leben von Kindern darstellen könnten.