Brand bricht in einem Zimmer der russischen Zentralbank aus

Quelle: Sputnik

Das Gebäude, in dem die russische Zentralbank untergebracht ist, ging am späten Freitag in Moskau in Brand auf, berichtet die lokale Presse. Feuerwehrleute sind im Einsatz. Ursache war eine Fehlfunktion der Bürotechnik.