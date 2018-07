Putin: Russland blockierte 25 Millionen Cyber-Angriffe auf IT-Infrastruktur während Fußball-WM

Russland hat fast 25 Millionen Cyberangriffe auf seine kritischen Informationssysteme und Infrastrukturen während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft erlebt, verriet Wladimir Putin.

Während der gesamten Dauer der Weltmeisterschaft haben wir fast 25 Millionen Cyberangriffe und andere kriminelle Aktivitäten gegen die Informationsinfrastruktur Russlands neutralisiert, die auf die eine oder andere Weise mit der Durchführung der Weltmeisterschaft verbunden waren",sagte der russische Präsident.

Bei einem Treffen, das der Sicherheit der Weltmeisterschaft gewidmet war, dankte Putin den Vertretern von 55 Sonderdiensten und Strafverfolgungsbehörden aus 34 Ländern, die während des einmonatigen Turniers für Sicherheit sorgten.

In Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft mussten die Sicherheitsdienste mehr als zwei Millionen Menschen, vom Bauarbeiter bis zum Volontär, überprüfen. Putin merkte auch an, dass die Sicherheitsdienste dafür verantwortlich waren, alle Veranstaltungsorte kontinuierlich nach "radiologischen, chemischen, biologischen und explosiven" Bedrohungen zu durchsuchen.

Nach dem Abschluss der Fußball-Weltmeisterschaft am Sonntag, bei der die Franzosen ihren zweiten Meistertitel holten, richtete Putin seinen Dank an alle, besonders aber an die Fans, die zu einem echten Fußballfest beigetragen haben.

Einige Fans sind emotional, aber wie sich herausstellte, sind sie verantwortungsbewusste Menschen. Ich war sogar überrascht, es zu sehen", betonte er gegenüber Journalisten. Ich bin ihnen sehr dankbar. Ich möchte ihnen für ihre Einstellung zu diesem Ereignis danken."

Als Erfolg des Turniers versprach Putin auch, ein flexibles Visa-Regime für die Fans zu schaffen, die sich "in Russland verliebt haben", und es denjenigen, die einen Fanausweis für die WM 2018 in Russland haben, zu ermöglichen, das Land bis zum Ende des Jahres frei zu bereisen.