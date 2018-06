Trance-DJ Paul Oakenfold genießt WM-Atmosphäre in Moskau

Quelle: RT Im Bild Trance-DJ Paul Oakenfold

Russland hat seit dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft stark an Anziehungskraft gewonnen. Auch der weltberühmte Trance-DJ Paul Oakenfold konnte der Versuchung scheinbar nicht widerstehen und nahm sich vor seinem Konzert in Moskau Zeit, um die WM-Atmosphäre in der Hauptstadt genießen zu können.