Knapp einen Monat lang im Bierfass unterwegs: Der weite Weg eines deutschen Fußball-Fans nach Moskau

Viele Wege führen in diesem Sommer nach Moskau, wo am Donnerstag das WM-Eröffnungsspiel stattfinden wird. Alle Nationalmannschaften sind bereits in der Hauptstadt eingetroffen. Auch die meisten Fans haben schon ihren Weg nach Russland gefunden. Für Schlagzeilen in den russischen Medien hat aber die Anreise des modernen "Diogenes" aus Deutschland gesorgt. Der 70-jährige Hubert Wirth hat die gewaltige Strecke nach Moskau in einem Haus auf Rädern in Form eines Bierfasses zurückgelegt.