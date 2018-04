eDreams-Umfrage: Russlands Aeroflot in den Top 10 der Full-Service-Fluggesellschaften

Russlands führende Fluggesellschaft ist in die Liste der weltweit beliebtesten Fluggesellschaften aufgestiegen. Aeroflot nimmt in dem Rating der Buchungsplattform eDreams, welches auf 60.000 Bewertungen basiert, den 8. Platz ein und übertraf damit Air France und TAP.

Die staatliche russische Fluggesellschaft erhielt von ausländischen Reisenden gute Noten auf der Grundlage von vier Hauptmerkmalen: Komfort, Flugabfertigung, Bordservice und Preise für Tickets.

Die Position von Aeroflot in der internationalen Passagierbewertung ist ein weiterer Beweis für die vollständige Einbeziehung der russischen Fluggesellschaft in die weltweite Spitzengruppe der Premium-Fluggesellschaften", sagte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Witali Saweljew.

Aber wir gehen noch einen Schritt weiter und verbessern ständig den Passagierservice. Neue Horizonte und neue Aufgaben liegen vor uns, wobei digitale Innovationen höchste Priorität haben.

Im vergangenen Jahr wurde Aeroflot, eine der ältesten Fluggesellschaften der Welt, bei den Skytrax World Airline Awards auf der Paris International Air Show in Le Bourget als beste Fluggesellschaft Osteuropas ausgezeichnet. Außerdem gewann das Unternehmen bei den renommierten World Travel Awards 2017 in zwei Schlüsselkategorien: Europas führende Airline-Marke und Europas führende Airline - Business Class. Gleichzeitig ernannte APEX Official Airline Ratings Aeroflot zur Five Star Global Airline 2018.

Aeroflot wurde auch von TripAdvisor-Reisenden als Best Major Airline in Europa ausgezeichnet und bei der Flyer Award Ceremony 2017 zur Favorite International Airline in China gekürt. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 95-jähriges Bestehen.