Wirtschaftsforum spendet Teil des Erlöses an Opfer von Kemerowo [Video]

Die Organisatoren des am 27. März stattgefundenen Synergy Women Forums, eines der bedeutendsten Wirtschaftsforen in Russland, haben die Veranstaltung mit einer Schweigeminute eröffnet und verkündet, dass ein Teil des Erlöses an die Familien der Opfer von Kemerowo gehen soll.