Trauer, Wut und viele Fragen nach Kaufhausbrand: Demonstration im sibirischen Kemerowo (Video)

Quelle: Reuters

Nach dem verheerenden Brand am 25. März in einem Einkaufskomplex in der sibirischen Stadt Kemerowo, bei dem mindestens 64 Menschen starben, darunter viele Kinder, gingen heute viele Menschen in Russland auf die Straße, um ihren Ärger auszudrücken.