Schweizer Wahlbeobachterin: Die Russen gingen mit Stolz zur Wahl (Video)

Die Kaltbäder, die sogenannte "Walrosse" wollten auch am Wahltag am Sonntag auf ihr Markenzeichen - spärliche Kleidung nicht verzichten. Auf dem Bild: Die Volkssportler in einem Wahllokal im sibirischen Barnaul.

RT Deutsch hat die Medienwissenschaftlerin Mirjam Zwingli zu ihren Eindrücken zur russischen Präsidentschaftswahlen am vergangenen Sonntag befragt. Die Schweizerin war dort als Wahlbeobachterin im Einsatz. Ihr zufolge verliefen die Wahlen weitgehend ohne Zwischenfälle.

Waren die Wahlen in Russland wirklich so "undemokratisch" und "manipuliert", wie deutsche Medien es behaupten? Haben die Wahltechnologen die Bürger an die Wahllokale mit nebensächlichen Events angelockt? Und vor allem, was die Wahlbeobachter tatsächlich machen – all das besprach RT Deutsch mit der Medienwissenschaftlerin Mirjam Zwingli in einem Video-Interview. Die Russische Staatsduma hatte sie als Wahl-Beobachterin eingeladen.

Sie gab uns einen detailreichen Einblick in das Wahlgeschehen am vergangenem Sonntag in Moskau und teilte uns ihre Einschätzung zur Stimmung, die in den Wahllokalen herrschte, mit. Sie stelle uns auch umfangreiches Bildmaterial zur Verfügung.