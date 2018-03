Putins Volksansprache nach Wiederwahl: "Wir brauchen einen wahren Durchbruch" (Video)

Nach Bekanntgabe der endgültigen Wahlergebnisse hat Wladimir Putin eine Ansprache an die Nation gehalten. Der amtierende und gewählte Präsident der Russischen Föderation bat seine Landsleute um Einigkeit und Zusammenarbeit für einen wahren Durchbruch.

Verehrte Bürger Russlands! Liebe Freunde!

Heute hat die Zentrale Wahlkommission die endgültigen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl bekanntgegeben. Daran beteiligten sich mehr als 67 Prozent der Wählerschaft – über 73 Millionen Bürger. Für das amtierende Staatsoberhaupt stimmten mehr als 56 Millionen Bürger – über 76 Prozent der Wählerschaft. Das ist die größte Unterstützungsrate in der Geschichte unseres Landes.

Am 18. März, gleich nach Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse, trat ich auf einer Kundgebung auf dem Manege-Platz und in meinem Wahlquartier auf. Ich dankte meinen Anhängern und allen, die sich an den Wahlen beteiligt hatten. In jener Nacht war das zeitgemäß und notwendig. Wenn man aber die riesige und beispiellose Unterstützung berücksichtigt, die ihr mir gewährt habt, finde ich, dass die Dankesworte, die ich im Zentrum Moskaus gesprochen habe, nicht ausreichend sind. Ich fühle ein inneres Bedürfnis, mich direkt an euch zu wenden, die ihr meine Kandidatur landesweit unterstützt habt, an alle Bürger Russlands.

Ich finde, dass ein solch starkes bürgerliches Engagement, euer Verantwortungsgefühl, eure Konsolidierung äußerst wichtig sind. Besonders unter den jetzigen Umständen, vor dem Hintergrund der komplizierten in- und ausländischen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert werden.

Ich weiß auch gut um unsere Probleme. Als Bürger Russlands sprecht ihr mit Recht zurückgehende Einkommen, Mängel im Gesundheitswesen, im Kommunalwesen und in anderen Bereichen an. Ich sehe in eurem großen Vertrauen vor allem die Hoffnung auf einen Wandel zum Besseren hin.

Ich rechne damit, dass eine solche Einschätzung auch mit jener Arbeit zu tun hat, die bereits geleistet ist. Mit jenen positiven Ergebnissen, die wir zusammen in den vorigen Jahren bereits erzielt haben. Aber das ist nicht ausreichend. Wir brauchen einen wahren Durchbruch. Und ich sehe in eurer aktiven Beteiligung an den Wahlen, in eurer Unterstützung, die Bereitschaft zu einer solchen Arbeit, zu einem solchen Wandel. Ich bin mir meiner kolossalen Verantwortung gegenüber den Bürgern Russlands, gegenüber dem Land, bewusst. Alles, worüber ich in meiner Wahlkampagne gesprochen habe, muss umgesetzt werden.

Natürlich möchte ich gerne, dass die Probleme, die Bürger thematisiert haben, so bald wie möglich gelöst würden. Wir werden danach streben. Es wäre aber absolut verantwortungslos zu versprechen, dies unverzüglich und sofort zu tun, alles im Nu zu ändern. Das wäre allerdings nur eine zur Schau getragene Geste, die auf eine kurzfristige, augenblickliche Wirkung aus wäre. Stattdessen brauchen wir einen konsequenten tiefen Wandel, durchdachte Schritte, die ein stabiles positives Ergebnis heute und künftig bringen.

Wir werden neue Arbeitsplätze schaffen und die Effizienz unserer Wirtschaft steigern. Wir werden das reale Einkommen der Bürger steigern und die Armutsrate senken. Wir werden die Infrastruktur und den sozialen Bereich, die Bildung und das Gesundheitswesen entwickeln. Wir werden Umwelt- und Wohn-Probleme lösen, unsere Städte und Siedlungen renovieren und besser einrichten – und das alles aufgrund eines starken technologischen Spurts, den wir auszuführen haben. Diese Aufgaben habe ich in meiner Botschaft angesprochen. Im Grunde ist das ein deutlicher, konkreter, detaillierter Plan zum gemeinsamen Handeln. Ich bin mir sicher, dass er realistisch, richtig und begründet ist.

Dabei möchte ich Folgendes betonen: Alle zu treffenden Entscheidungen – selbst die kompliziertesten – werden nur von der Notwendigkeit diktiert, das in einzelnen Bereichen noch vorhandene Zurückbleiben zu überwinden, eine dynamische Entwicklung des Landes und eine neue Lebensqualität für die Bevölkerung zu gewährleisten, auf die historischen Herausforderungen zu antworten, mit denen wir konfrontiert werden. Hauptsache ist, dass jede dieser Entscheidungen letzten Endes ausschließlich im Interesse unseres Landes, unserer Bürger getroffen werden soll. Um unserer Kinder und der künftigen Generationen Willen.

Wir werden offen handeln und mit der Bevölkerung alle unsere Kernbeschlüsse besprechen. Wir werden erklären, warum wir eben so und nicht anders agieren, welche Ziele wir erreichen wollen.

Ich betone: Unsere Tagesordnung für die Entwicklung hat einen konsolidierenden, Charakter, einen gesamtnationalen Charakter und muss alle vereinigen.

Ich möchte mich an alle gesellschaftlichen, politischen Kräfte im Land wenden. Ich sehe ein, dass die Logik des politischen Wettbewerbes darin besteht, dass die amtierende Regierung kritisiert wird – sowohl von links, als auch von rechts. Immer. Ja, Kritik, Kontroversen, Diskussionen sind notwendig, wichtig. Sie dürfen aber dem verantwortungslosen Populismus keinen Raum lassen. Insbesondere heute müssen als wichtigster Anhaltspunkt für alle die nationalen Interessen und der Wohlstand der Bevölkerung dienen. Das ist die Grundlage für unsere Konsolidierung und Zusammenarbeit.

Ich wende mich an jene Bürger Russlands, die für die anderen Kandidaten gestimmt haben. Ich respektiere euren Standpunkt und eure Wahl. Politische Vorlieben sollten die Bevölkerung nicht spalten. Wir alle sind Patrioten unseres Landes und wir haben eine gemeinsame Sorge: das Schicksal Russlands und seine Prosperität. Unsere Einigkeit, unser Verantwortungsgefühl und die gemeinsame Auffassung des Ziels, die Bestrebungen von Millionen von Menschen müssen wir in der Entwicklung Russlands verkörpern. In einer starken Vorwärtsbewegung.

Noch einmal vielen Dank für die Unterstützung und das Vertrauen. Ich bin mir sicher: Zusammen werden wir unbedingt Erfolg erlangen.

