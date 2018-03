Paralympics: 30 Athleten, 24 Medaillen - Russische Sportler nach Hause zurückgekehrt

Quelle: Sputnik

Hunderte von Fans versammelten sich am Dienstag am Moskauer Flughafen Scheremetjewo, um die russischen Paralympics-Teilnehmer zu begrüßen, die von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 zurückkehrten. Dort hatten sie den zweiten Platz belegt.