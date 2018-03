Wahlbeobachter Hunko: Vorverurteilung durch westliche Medien ist falsch (Video)

Das Mitglied des Deutschen Bundestags Andrej Hunko war am Sonntag in Moskau, um als OSZE-Mitglied die Präsidentschaftswahlen zu beobachten. Dem Linken-Politiker zufolge seien die Wahlen in jenen Wahllokalen, die er besucht hat, störungsfrei verlaufen.