Präsidentschaftswahl in Russland 2018 [Live-Updates]

Am 18. März wählt Russland sein Staatoberhaupt. Im Rennen sind acht Kandidaten, unter ihnen eine Frau. RT Deutsch berichtet mit Live-Updates über den Verlauf der Abstimmung.

Um das höchste Staatsamt in Russland bewerben sich Sergei Baburin, Pawel Grudinin, Wladimir Schirinowski, Wladimir Putin, Xenija Sobtschak, Maxim Suraikin, Boris Titow und Grigori Jawlinski. Das russische Staatsoberhaupt wird seit dem Jahr 2012 auf sechs Jahre gewählt.

Zum Urnengang sind ungefähr 109 Millionen Bürger aufgerufen, unter ihnen sieben Millionen Erstwähler ab 18 Jahren. Sie können ihre Stimme von 8.00 bis 20.00 Uhr Ortszeit in rund 98.000 Wahllokalen abgeben. Da das größte Land des Planeten elf Zeitzonen zählt, hat die Abstimmung auf der Halbinsel Kamtschatka bereits am Samstagabend um 21.00 Uhr MEZ begonnen. Die Stimmabgabe endet erst am Sonntag um 19.00 Uhr MEZ, wenn die Wahllokale in der Ostsee-Exklave Kaliningrad schließen. Bis dahin dürfen nach dem russischen Recht keine vorläufigen Ergebnisse und Wahltagsbefragungen veröffentlicht werden.

