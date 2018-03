Maksim Suraikin – Kommunisten Russlands

Das positivere Bild vom früheren Sowjetführer Josef Stalin in der Bevölkerung will der Vorsitzende der "Kommunisten Russlands", Maksim Suraikin, für sich nutzen. Auf lokaler Ebene gelangen der radikaleren Konkurrenz zur KPRF bereits einige Achtungserfolge.

Wissenswertes über Maksim Suraikin:

Geboren 1978 in Moskau. Studium der Logistik an der Staatlichen Universität für Verkehrswesen Moskau. Doktor der Geschichte an der Lomonossow-Universität Moskau.

Ehemaliges Mitglied der KPRF. Selbsterklärter Stalinist.

Politische Plattform: Wurde durch Verherrlichung des ehemaligen Sowjetführers Josef Stalin und die Verwendung von Slogans aus der Sowjetzeit bekannt. Gilt als kommunistisch und stalinistisch.

Wahlslogan: "Gegen den Kapitalismus, für den Sozialismus und die Macht der Sowjets"

Suraikins Wahlprogramm trägt den Titel "10 stalinistische Schläge gegen den Kapitalismus", es enthält Pläne für eine groß angelegte Verstaatlichung sowie die Wiederherstellung der UdSSR, aber auch eher populistische Versprechungen wie einen erhöhten Mindestlohn und ein Verbot der Anhebung des Rentenalters.