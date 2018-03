Bereit für FIFA 2018: Russland verzeichnet Touristen-Zuwachs aus Deutschland (Video)

Die russische Tourismusagentur "Visit Russia" plant die Eröffnung von 40 Filialen in 23 Ländern in der nahen Zukunft. Auch in Deutschland sollen zunächst drei Büros eröffnet werden. Vor allem von der Fußball-WM erhofft sich die Agentur einen regen Touristenandrang.